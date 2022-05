Flegmatieke Carlo Ancelotti houdt het na 35ste titel van Real Madrid niet droog: ‘Dat is genetisch’

zaterdag 4c MOC’17 worstelt zich langs FC Bergen in matige derby

Een aantrekkelijke pot voetbal was het niet. Een ook de derbysfeer ontbrak, zowel in het veld als daarbuiten. Amper vijftig toeschouwers zagen hoe favoriet MOC’17 zich moeizaam met 1-0 langs FC Bergen worstelde. Het was voor de formatie van Ger Musters wel voldoende om in de titelrace te blijven met Internos dat met 4-0 van Lepelstraatse Boys won.

