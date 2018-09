Firmino met schrik vrij na vinger in oog: 'Ik zie jullie snel weer'

,,Het was vooral schrikken. Mijn oog is in orde en ik ook. Ik zie jullie snel weer'', schreef de Braziliaan met een knipoog op Instagram.



Firmino had tegen de Spurs de tweede treffer voor zijn rekening genomen, nadat Georginio Wijnaldum de score had geopend. Liverpool ontvangt dinsdag Paris Saint-Germain op Anfield voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League. Mogelijk kan Firmino dan al weer meedoen. De medische staf houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten.