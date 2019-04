Firmino met Liverpool mee naar Barcelona

Klopp: Liverpool steeds dichter bij de top

18:07 Liverpool komt steeds dichter bij het niveau van FC Barcelona. Dat zegt de trainer van de Engelse club, Jürgen Klopp, in een vooruitblik op de ontmoeting van de twee giganten in de halve finale van de Champions League woensdag in Camp Nou. ,,Maar vraag me niet hoe dicht we er bij zijn. Dat weet ik echt niet.’'