Fiorentina verliest met Ribéry in spektakelstuk van Napoli

Vuelta Astana wint chaotische ploegen­tijd­rit, valpartij Roglic en Kruijswijk

21:34 Astana heeft de eerste etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De ploeg uit Kazachstan won de ploegentijdrit over 13,4 kilometer in Torrevieja in 14.51 minuten. De eerste leiderstrui is voor de Colombiaan Miguel Ángel López.