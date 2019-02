Fiorentina maakt in 101ste minuut gelijkmaker tegen Inter

Stefan de Vrij opende vanavond al na 15 seconden spelen de score in het Stadio Artemio Franchi, maar de international van Oranje deed dat wel in zijn eigen doel. In de zesde minuut trok de Uruguyaanse middenvelder de stand weer gelijk namens Internazionale. Dankzij Matteo Politano werd het vijf minuten voor rust ook 1-2 en de Kroatische aanvaller Ivan Perisic zorgde zeven minuten na rust met een rake strafschop voor de 1-3 namens de bezoekers uit Milaan. Een veilige score zo leek het, maar Luis Muriel maakte een kwartier voor tijd de 2-3 namens Fiorentina met een kiezelharde vrije trap in de kruising. Vervolgens was er een bijna eindeloze blessuretijd, waarin toch nog de 3-3 viel voor Fiorentina. De Franse middenvelder Jordan Veretout maakte in de elfde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker namens Fiorentina.