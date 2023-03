Finse ondernemer Zilliacus wil Manchester United kopen met hulp fans: ‘Geen sjeiks en oligarchen meer’

De Finse ondernemer wil Manchester United overnemen in een partnerschap met de fans, die ook inspraak krijgen in de besluitvorming van de club. ,,Mijn bod is gebaseerd op gelijkwaardigheid met de fans”, liet Zilliacus weten. ,,Geen sjeiks en oligarchen meer die het voetbal controleren.”

De huidige waarde van Manchester United ligt iets onder de 3,9 miljard dollar, zegt Zilliacus in de verklaring. ,,Als alle supporters meedoen, is dat nog geen zes dollar per persoon. Mijn groep zal de helft financieren van het bedrag dat nodig is om de club over te nemen en zal de fans vragen om via een nieuwe onderneming die hiervoor wordt opgericht deel te nemen voor de andere helft. Als iedereen meedoet is het nog geen drie dollar per persoon.”