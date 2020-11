Finland verrast Frankrijk, Batshuayi loodst België langs Zwitserland

Frankrijk heeft in eigen huis verrassend met 0-2 verloren van Finland. Dankzij doelpunten van Marcus Forss en Onni Valakari was Finland uiterst effectief tegen de wereldkampioen van 2018. België en Duitsland wisten wel te winnen.

Frankrijk speelde niet in de sterkste opstelling. Na de rust bracht bondscoach Didier Deschamps nog wel onder anderen Antoine Griezmann, Anthony Martial en N’Golo Kanté in, maar aan een pijnlijke nederlaag viel niet te ontkomen.

Frankrijk speelt in de Nations League zaterdag uit tegen rivaal Portugal en drie dagen later thuis tegen Zweden. Titelhouder Portugal en Frankrijk staan beide op tien punten. Portugal versloeg woensdagavond in een oefeninterland de bescheiden ploeg van Andorra met 7-0.

700ste Rode Duivel

In Leuven draaiden de Belgen warm voor de Nations League-ontmoetingen met Engeland en Denemarken, al stelde bondscoach Roberto Martinez duidelijk niet zijn sterkste spelers op. Dodi Lukebakio van Hertha BSC mocht van de Spaanse coach starten en is daarmee de 700ste Rode Duivel. Na twaalf minuten zag Lukebakio zijn landgenoot Sebastiaan Bornauw een kostbare fout maken waarvan Admir Mehmedi wist te profiteren.



De achterstand werd in de tweede helft al gauw rechtgezet door Michy Batshuayi, die op aangeven van Youri Tielemans de gelijkmaker maakte. In de 70ste minuut was Batshuayi opnieuw trefzeker: zijn tweede schot op doel was opnieuw raak, tot onvrede van PSV-doelman Yvon Mvogo.

Volledig scherm © AP

Max

Duitsland speelde de afgelopen vijf wedstrijden maar liefst vier keer gelijk, maar ditmaal werd er wél gewonnen. Debutant Philipp Max had een belangrijk aandeel in de overwinning van 'Die Mannschaft’, want bij de 1-0 gaf hij de assist op Gian-Luca Waldschmidt. Twintig minuten voor tijd werd de speler van PSV naar de kant gehaald.

Volledig scherm © BSR Agency

Belangrijkste uitslagen:

België - Zwitserland (2-1)

Duitsland - Tsjechië (1-0)

Frankrijk - Finland (0-2)

Portugal - Andorra (7-0)

Polen - Oekraïne (2-0)

Italië - Estland (4-0)