Finish achter safetycar brengt herinneringen naar boven bij Hamilton: ‘Deze keer wel de regels gevolgd’

Teambaas Verstappen: ‘Jammer dat het zo eindigt’

Christian Horner, teambaas van Red Bull, was ondanks de zege van Verstappen juist niet te spreken over de manier waarop de race eindigde. ,,Ze hadden meer dan genoeg tijd om de wedstrijd weer op gang te brengen. Dit is niet de manier waarop we willen winnen.”

,,Het is iets waar we al jaren over praten. We moeten een race op een goede manier afsluiten. En er was nog genoeg tijd om te racen.” Horner denkt dat Verstappen ook bij een herstart de overwinning gegrepen zou hebben. ,,We hadden de snellere auto en hadden de race graag op de baan willen winnen. We delen de teleurstelling van de fans. Dit is het tegenovergestelde van wat er in Abu Dhabi is gebeurd.”