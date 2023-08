Finale WK vrouwenvoetbal tussen Spanje en Engeland trekt meer dan 1,1 miljoen kijkers

Spanje was in de finale met 1-0 te sterk voor het Engelse team van bondscoach Sarina Wiegman. Aanvoerster Olga Carmona maakte in Sydney na een half uur het doelpunt. Het zilver qua kijkcijfers was zondag voor Studio Sport Eredivisie. Hier keken 1,4 miljoen mensen naar. Het best bekeken programma van de zondagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur. Dat behaalde met bijna 1,9 miljoen kijkers de eerste plek.