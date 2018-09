Finale van Davis Cup nieuwe stijl in Madrid

De internationale tennisfederatie ITF heeft de Spaanse hoofdstad voor 2019 en 2020 aangewezen als locatie voor het evenement. Volgend jaar wordt om de Davis Cup gestreden in La Caja Mágica, het stadion in Madrid dat over drie banen beschikt. Hier wordt ook al jarenlang het gecombineerde ATP- en WTA-toernooi gespeeld. Voor 2020 is naast La Caja Mágica ook het multifunctionele WiZink Center in beeld.