Finale NBA gaat tussen Miami Heat en LA Lakers

Quartararo nieuwe leider MotoGP na zege GP Catalonië

27 september Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP gewonnen en met die zege de leiding in het kampioenschap overgenomen van Andrea Dovizioso. De Italiaan kwam al in de eerste ronde van de race op het circuit nabij Barcelona ten val op zijn Ducati.