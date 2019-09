Finale Champions League in 2021 in Rusland

In 2022 is München aan de beurt en in 2023 is de eindstrijd van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams op Wembley in Londen.



Dit seizoen is de finale van de Champions League in Istanboel. Het is voor het eerst dat de finale in Sint-Petersburg is. De Allianz Arena was in 2012 voor het laatst gastheer en Wembley in 2013.