FIFA wil ook VAR bij WK voor vrouwen komende zomer

'Wel realistisch zijn' Jos Verstappen: Seizoen geslaagd als Max in top 3 eindigt

22:20 Het doel van Max Verstappen is komend seizoen de wereldtitel, maar zijn vader Jos zal al blij zijn met een klassering in de top 3. Hij gaat er wel vanuit dat zijn zoon het beter doet dan vorig jaar, zo zegt hij in een groot interview op Verstappen.nl.