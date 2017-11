'FIFA wil in gesprek met klokkenluider Grigori Rodsjenkov'

De FIFA heeft aan The Mail on Sunday bevestigd dat ze pogingen gaat ondernemen in contact te treden met Rodsjenkov, de voormalig baas van het Russische dopinglaboratorium. ,,We onderzoeken de mogelijkheden om de daad bij het woord te voegen'', aldus de FIFA in een reactie aan de Engelse tabloid. Vorig jaar bevestigde onderzoeker Richard McLaren in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA de onthullingen van Rodsjenkov. Hij meldde dat onder anderen 34 Russische voetballers deelnamen aan de door de staat georganiseerde doping. De FIFA wil hen straffen en hoopt via Rodsjenkov extra bewijs te verzamelen. Het verzoek van de wereldvoetbalbond komt twee weken voor de loting van het WK voetbal van volgend jaar, op 1 december in Moskou.



Of het komt tot een gesprek tussen de FIFA en Rodsjenkov is hoogst twijfelachtig. Vanwege Amerikaanse getuigenbescherming is de woon- of verblijfplaats van de dopingklokkenluider onbekend. Als kroongetuige in het dopingschandaal is de Rus, wiens zaak aan het licht kwam in de documentaire Icarus, zijn leven niet zeker, zodat zijn verblijfplaats strikt geheim is. Rusland heeft bij de Verenigde Staten al om zijn uitlevering gevraagd.



Volgende maand doet het olympisch comité uitspraak over de deelname van Rusland bij de Winterspelen van Pyeongchang. In september riepen zeventien nationale antidopinginstanties, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, bij het IOC op tot een algehele ban voor Rusland bij de komende Winterspelen.