FIFA wil grote plannen doorzetten

De FIFA wil niet reageren op deze berichtgeving, maar heeft wel bevestigd dat er een speciale vergadering komt met alle confederaties om de ambitieuze voorstellen te bespreken.



Tijdens een vergadering in Bogota in maart zou FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor de eerste keer over de plannen hebben gesproken. Hij bevestigde eerder deze maand dat er investeerders bereid zijn om een forse uitbreiding van het WK voor clubteams financieel te ondersteunen. Het zou daarbij vanaf 2021 gaan om een vierjaarlijks toernooi met 24 deelnemende teams. Nu wordt het WK nog jaarlijks gehouden met acht clubs.



De FIFA heeft nog geen datum vastgesteld voor de discussies over de nieuwe evenementen. De eerste FIFA-bijeenkomst is in juni in Moskou in de aanloop naar het WK in Rusland.