FIFA: Vrouwenvoetbal nog steviger verankeren in samenleving

Van der Poel onder de indruk van Van Aert: ‘Bergop sterker dan ik had verwacht’

13:54 Na een weekje Tour kijken op de bank is Mathieu van der Poel terug in koers. Terwijl zijn aartsrivaal Wout van Aert indruk maakt in Frankrijk, trapt Van der Poel het tweede deel van zijn wegseizoen af in de Tirreno-Adriatico.