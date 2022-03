FIFA verplaatst play-offduel Oekraïne tegen Schotland naar juni

Schotland en Oekraïne treffen elkaar in de halve finale. De andere halve finale aan die kant van het schema (pad A) gaat tussen Wales en Oostenrijk. Dat duel is wel gewoon in maart. De finale tussen de winnaar van Schotland en Oekraïne en de winnaar van Wales en Oostenrijk is ook in juni.

Polen zou het in de halve finale (pad B) opnemen tegen Rusland. Omdat de Russen door de FIFA zijn uitgesloten van verdere deelname, staat Polen nu automatisch in de eindstrijd. Daarin nemen ze het op tegen Zweden of Tsjechië.

De twee halve finales in pad C gaan tussen Italië en Noord-Macedonië en tussen Portugal en Turkije. De drie winnaars van de drie kwalificatieroutes kwalificeren zich voor het WK, dat halverwege november in Qatar begint.