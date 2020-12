FIFA stelt voetbalbond Ivoorkust onder toezicht

Podcast | Jaarover­zicht In Het Wiel: ‘Schijt, ik rijd om te winnen!’

16:07 Het wielerjaar 2020 was ondanks de directe gevolgen van de corona pandemie, een geweldig, krankzinnig en uitzonderlijk wielerjaar. De hoogtepunten en bizarre ontknopingen regen zich aaneen. En de dieptepunten kwamen nog harder binnen dan in andere jaren. Een gesprek over wielrennen in 2020 met AD-verslaggevers Daan Hakkenberg, Daniel Dwarswaard, Thijs Zonneveld en presentator Hidde van Warmerdam.