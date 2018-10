FIFA schrapt kwalificatieduel Sierra Leone

Wiegman ziet concurre­ren­de Leeuwinnen als een luxepro­bleem

20:37 Sarina Wiegman heeft in aanloop naar de finalewedstrijden van de play-offs voor deelname aan het WK van 2019 een moeilijke keuze te maken. Lineth Beerensteyn, vervangster van de pas net weer fitte Vivianne Miedema, maakte dinsdag in de halve eindstrijd tegen Denemarken (1-2) beide doelpunten. Vrijdag was ze in de thuiswedstrijd (2-0) ook al een keer trefzeker.