FIFA schorst voetbalbaas Haïti wegens claims over misbruik jonge voetbalsters

Ad Gladdines speelde 25 jaar geleden met Halsteren in de Kuip: ‘Wij hadden die finale echt moeten winnen’

25 mei Spelen in de Kuip is voor veel amateurvoetballers een droom die nooit uit zal komen. Dat is ooit anders geweest, toen het Feyenoord-stadion het decor vormde van de finale van het bekertoernooi voor amateurs. Halsteren speelde op 25 mei 1995, vandaag precies 25 jaar geleden, op die heilige grond. ,,Het had een hoogtepunt moeten worden, maar liep uit op een anticlimax.”