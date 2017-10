FIFA schorst Pakistan vanwege overheidsbemoeienis

Moedig Oranje ondanks zege en geweldige Robben niet naar WK

1:22 De traan in de ooghoek van Arjen Robben tijdens het Wilhelmus verklapte eigenlijk meteen het verhaal van de rest van de avond: de opdracht tegen Zweden was op geen enkele manier een haalbare kaart. Met een maximale dosis eergevoel ging de captain in zijn laatste interland voorop in de strijd. Hij onderscheidde zich, Oranje won knap met 2-0 door twee doelpunten van de 96-voudig international, maar het Nederlands elftal ontbreekt na het EK van vorig jaar ook op het WK in 2018.