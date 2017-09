FIFA schorst Caribische bestuurder voor zes jaar na aannemen cadeaus

Voorbeschouwing NAC-trainer Vreven: 'Verliezen van amateurclub zou een schande zijn'

18:24 Van onderschatting zal geen sprake zijn. Dan heb je aan Stijn Vreven een slechte. Hij kan zich niet herinneren dat hij als speler in de beker ooit is uitgeschakeld door een amateurclub. Dat gaat NAC woensdag (19.45 uur) in Groesbeek dus ook niet overkomen als Achilles’29 in de eerste ronde van de KNVB-beker de tegenstander is.