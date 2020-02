FIFA reserveert 15 miljoen voor voetballers zonder salaris

Als mondiale bond zijn we er ook voor de mensen in nood, zeker in de voetbalge­meen­schap.

Uit onderzoek van de FIFPro bleek dat in de afgelopen twee seizoenen ruim 40 procent van de voetballers ter wereld niet op tijd z’n salaris ontving. De meesten kregen enkele maanden later alsnog hun geld, maar een klein deel wacht daar na een jaar nog altijd op. ,,Als mondiale bond zijn we er ook voor de mensen in nood, zeker in de voetbalgemeenschap”, zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. ,,En dat begint met de spelers.”