FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Manchester United

KPMG: marktwaar­de eredivisie­spe­lers daalt met 25 procent

9:00 De totale marktwaarde van de voetballers uit de eredivisie daalt als gevolg van de coronacrisis met bijna 25 procent. Dat staat in een rapport van KPMG, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de pandemie voor de tien belangrijkste competities in Europa, waaronder die in Nederland.