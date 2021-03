FIFA: Onderzoek speciaal aanklager Keller naar Infantino illegaal

Waaghals Wolf op WK in Rocky Mountains naar finale slopestyle

11 maart Snowboarder Casper Wolf heeft zich bij de WK in Aspen geplaatst voor de finale op het onderdeel slopestyle. De 19-jarige snowboarder uit Delft eindigde in zijn heat als vierde met 84,00 punten. In beide heats plaatsten de beste acht zich voor de finale van vrijdag.