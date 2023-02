FIFA nomineert Sarina Wiegman opnieuw voor titel Coach van het Jaar

Lorena Wiebes ziet na valpartij oud-ploeggeno­te Charlotte Kool ritzege pakken in UAE Tour

Charlotte Kool heeft in de openingsrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten haar voormalige ploeggenote Lorena Wiebes verslagen in de sprint. De 23-jarige Wiebes, nu rijdend voor SD Worx, werd toch nog tweede nadat ze betrokken was geweest bij een van de valpartijen in de slotfase. Kool was bij Team DSM, waar ze nu nog voor rijdt, vaak de lead-out van Wiebes.

15:06