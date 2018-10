FIFA maakt werk van promotie vrouwenvoetbal

,,Het vrouwenvoetbal is voor ons een topprioriteit'', zei secretaris-generaal Fatma Samoura. Het doel is om het aantal voetbalsters wereldwijd te verdubbelen tot 60 miljoen in 2026.



De federatie gaat nauw samenwerken met de nationale sportbonden om dit te bereiken. Er komt een speciaal programma zodat alle bonden in 2022 een beleid hebben voor het vrouwenvoetbal. ,,We willen met de bonden samen proberen om de commerciële waarde rondom het vrouwenvoetbal te vergroten en de structuren te versterken zodat onze inspanningen resultaat opleveren.''



Ook binnen de FIFA moeten meer vrouwen een bestuurlijke rol krijgen. De bond wil dat in 2022 ten minste een derde van de commissie uit vrouwelijke leden bestaat.