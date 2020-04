FIFA is bereid om het seizoensslot en de transferperiode op te schuiven

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



,,Gezien de massale wens van ­nationale bonden om hun nationale competities uit te spelen, is het zeer aannemelijk dat dit zal gebeuren na de geplande eind­datum van het seizoen (lees 30 juni, red.)’’, schrijft de FIFA in het document dat deze krant inzag. ,,Dat heeft op een aantal terreinen gevolgen.’’



Spelerscontracten zijn er daar één van. De FIFA stelt voor om contracten die nu officieel op 30 juni aflopen pas te laten eindigen op een nieuw te bepalen einddatum. En tevens dat de huidige werkgever dan het salaris tot die nieuwe einddatum doorbetaalt, ook als de speler voor het volgend seizoen al een nieuwe club heeft. In Nederland kan Hakim Ziyech daar een prominent voorbeeld van worden. Stel dat de spelmaker niet per 1 juli in dienst treedt van zijn aanstaande nieuwe werkgever Chelsea, maar pak ’m beet pas op 1 september, dan zou zijn huidige club Ajax hem twee maanden langer moeten betalen.

In het document komt de FIFA ook met een advies over het korten op salarissen, nu alle wedstrijden als gevolg van het coronacrisis stilliggen. Het komt erop neer dat nationale overheden, bonden en clubs kunnen besluiten dat er wordt gekort. De speler of spelers in kwestie moeten hier dan wel mee instemmen. Bij clubs als Barcelona en Juventus is dit inmiddels gebeurd.

De adviezen zijn opgesteld door een werkgroep van de FIFA. Ze vormen mede een leidraad voor de UEFA, die FIFA-kaders nodig heeft voor zijn beleid. De UEFA heeft zelf ook twee werkgroepen ingesteld die met voorstellen zullen komen. Eén ervan is naar verluidt om de voorronden van de Champions League en de Europa League komend seizoen niet over twee duels af te werken, maar telkens in één duel. Die duels zouden dan in september zijn, waarna de hoofdtoernooien van de CL en EL later starten en in december langer doorlopen.