FIFA gooit WK voor clubteams op de schop

Eerder op de dag liet de ECA, de belangenvereniging van Europese voetbalploegen, weten dat de aangesloten clubs een uitgebreid WK voor teams zullen boycotten. Dat standpunt bracht de ECA, waarvan 232 clubs lid zijn, schriftelijk over aan de Europese bond UEFA. De belangenvereniging ziet niets in een veel groter toernooi, vooral omdat de speelkalender nu al overvol is.



De brief aan de UEFA was ondertekend door de vijftien bestuursleden van de ECA, onder wie algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. Naast Ajax zijn ook AZ, Vitesse, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en sc Heerenveen lid van de ECA. De belangenvereniging, waarbij vrijwel alle Europese topclubs zijn aangesloten, heeft geen stem binnen het FIFA-bestuur. De ECA is afhankelijk van de UEFA, die negen zetels heeft in de zogeheten council van de FIFA die momenteel bestaat uit 36 leden en in Miami bijeen kwam.

Het WK voor clubteams wordt nu nog elk jaar in december gehouden, met deelname van zeven ploegen. Het nieuwe evenement zal in de zomer gaan plaatsvinden, maar met welke frequentie is nog niet duidelijk. Mogelijk mogen er twaalf ploegen uit Europa aan deelnemen. Het vierjaarlijkse landentoernooi om de Confederations Cup, een jaar voor het WK in het betreffende gastland met acht teams, komt waarschijnlijk te vervallen.

Over een mogelijke uitbreiding van het WK van 2022 in Qatar van 32 naar 48 landen, nam de FIFA-council nog geen concrete beslissing. ,,Het is haalbaar. Als het gebeurt is het fantastisch, als het niet gebeurt, is dat ook fantastisch’', sprak FIFA-preses Gianni Infantino nogal cryptisch. Bij het FIFA-congres op 5 juni in Parijs volgt waarschijnlijk een definitieve beslissing.

Infantino bevestigde dat de VAR ook bij het WK voor vrouwen komende zomer in Frankrijk actief zal zijn.

Volledig scherm Real Madrid won eind december het WK voor clubs in Abu Dhabi. © AP