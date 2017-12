FIFA gaat niet in op 'speculaties' over dopingpraktijken in Rusland

FIFA-voorzitter Gianni Infantino doet niet mee aan 'speculaties' over door de staat geregisseerde dopingpraktijken in Rusland. De Zwitser zei dat vrijdag in Moskou, op de dag van de loting voor het WK voetbal. Dat wordt in de zomer van 2018 in Rusland gehouden.

,,Wij doen niet mee aan allerlei speculaties over dit onderwerp'', zei hij, terwijl de Russische minister Vitali Moetko naast hem zat. Hij wees er wel op dat de FIFA op de laatste drie grote toernooien, dat om de Confederations Cup in Rusland incluis, op doping had getest. Er hadden zich geen positieve gevallen voorgedaan.

Hij voegde er aan toe dat alle controles niet waren uitgevoerd in Rusland, maar wel waren uitgevoerd door niet-Russen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist op korte termijn of er ondanks alle dopingzaken Russen mogen deelnemen aan de Winterspelen van Pyeongchang (Zuid-Korea), die in februari worden gehouden. Welke beslissing ook valt, Infantino zei ervan overtuigd te zijn dat die niet van invloed is op het verloop van het WK voetbal.