FIFA dreigt met schorsingen voor Ghana en Nigeria

Vitesse met fitte groep naar Zwitser­land

14:48 Trainer Leonid Sloetski van Vitesse heeft donderdag in de return tegen FC Basel in de derde kwalificatieronde van de Europa League de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de Nigeriaanse aanvaller Hilary Gong ontbreekt wegens een lichte blessure.