FIFA denkt aan noodfonds voor de voetbalwereld

Voorzitter Gianni Infantino voert morgen telefonisch overleg met het FIFA-bestuur. Hij stelt dan voor een fonds op te zetten, waar bonden en clubs die als gevolg van de crisis in financiële problemen raken gebruik van kunnen maken. Infantino wil ook al direct 10 miljoen dollar (omgerekend ruim 9 miljoen euro) overmaken naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



De FIFA doet er volgens Infantino goed aan om verplaatsing van het EK naar volgend jaar zomer te accepteren. Dan staat het uitgebreide WK voor clubs op het programma en mogelijk ook de Confederations Cup, twee toernooien die de FIFA organiseert. De mondiale bond gaat in gesprek met China, dat het WK voor 24 clubs huisvest, over uitstel naar later in 2021 of mogelijk zelfs naar 2022 of 2023.