FIFA beboet Sporting en Benfica

Sánchez wint vierde etappe in Ronde van de Alpen

15:46 De Spanjaard Luis Léon Sánchez heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. Het was een rit van het Italiaanse Chiusa naar het Oostenrijkse Lienz met kort voor de finish de top van de Bannberg. Voor Astana is het al de derde ritoverwinning in de Alpen. Eerder waren de Spanjaard Pello Bilbao en de Colombiaan Miguel Ángel López al succesvol.