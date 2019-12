FIFA-baas Infantino voorgedragen als IOC-lid

Interview Voor Kökçü voelt het alsof hij nog een drempeltje over moet

14:17 Zijn nieuwe trainer Dick Advocaat is lovend over hem. Orkun Kökçü, de pas 18-jarige middenvelder van Feyenoord, neemt de laatste weken dan ook het voortouw in de Kuip. Al moet ‘Orrie’ nog wel meer gaan scoren.