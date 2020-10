Fiasco US Open houdt Djokovic niet meer bezig

Door Rik Spekenbrink



Cynici zagen er een weinig spontaan charmeoffensief in. Anderen herkenden vooral een goed gehumeurde Novak Djokovic. Toen de gravelbanen van het centre court na het sluiten van het dak nog wat nat waren, nam hij afgelopen weekeinde zelf de trekker ter hand om de groundsmen te helpen. De plukjes publiek op de tribunes konden er wel om lachen.



De nummer 1 van de wereld rolt vooralsnog fluitend door Roland Garros. In de eerste drie rondes verloor hij slechts vijf games per duel, gisteren in de vierde ronde tegen Karen Chatsjanov waren het er iets meer: 6-4 6-3 ­6-3. Zo moeizaam als 2020 voor Djokovic imagotechnisch verloopt, zo voortvarend gaat het op de baan. Tegenover 35 overwinningen staat precies één nederlaag, en dat was die diskwalificatie op de US Open vorige maand, toen een gefrustreerde Djokovic een bal wegsloeg en daarbij een lijnrechter trof. Hij raakte tegen Chatsjanov, curieusgenoeg, opnieuw een lijnrechter. Maar deze keer echt per ongeluk door een framebal.