FIA legt Verstappen taakstraf op na duwen Ocon

Bij de stewards legde Verstappen uit dat gehandeld had uit emotie. Dat het niet zijn intentie was om Ocon te slaan, maar dat hij uitgedaagd werd en dat hij vervolgens zijn zelfbeheersing verloor.

De stewards toonden begrip, maar meenden toch dat een straf op z’n plaats is. Volgens de stewards heeft een sportman namelijk de verplichting zich als een rolmodel te gedragen. Met zijn optreden na de race schoot Verstappen in hun ogen tekort wat betreft het tonen van het nodige respect.

Verstappen moet binnen zes maanden twee dagen op komen draven voor een door de FIA nader te bepalen taakstraf. Denk hierbij niet aan een maatschappelijke taakstraf zoals tuintjes schoffelen of helpen in een bejaardenhuis. De FIA vult zo'n straf doorgaans in met educatieve activiteiten in de opstapklassen van de autosport of promotie-activiteiten in het kader van verkeersveiligheid.