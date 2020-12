FIA eert Schumacher en Hamilton op prijzengala

Stengs kan zich voorlopig op andere positie richten bij AZ

17:51 Calvin Stengs mag zich bij AZ de komende tijd op de ‘tienpositie’ richten. Dat zei de nieuwe AZ-trainer Pascal Jansen in het persmoment voor de wedstrijd tegen Willem II van aanstaande zondag. Op die positie mist AZ de komende weken in elk geval Dani de Wit vanwege een blessure en Stengs vulde die positie volgens Jansen in de laatste wedstrijd tegen FC Twente goed in. ,,In die wedstrijd was Calvin een paar keer gevaarlijk met steekballen op Myron Boadu”, aldus Jansen.