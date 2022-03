Feyenoord zorgt voor opsteker: Nederland kruipt opnieuw dichter naar Portugal

Een klinkende overwinning van Feyenoord op Partizan Belgrado vormde het hoogtepunt op een wisselvallige coëfficiëntenavond voor het Nederlandse voetbal. Toch is er reden voor optimisme. Alle Nederlandse clubs hebben namelijk nog altijd zicht op een plek in de kwartfinale.

Behaalde punten

1,6 punten waren er te verzamelen, maar de opbrengst bleef steken op 0,600. Daarvoor mocht het Nederlandse voetbal vooral Feyenoord danken, dat Partizan op een 2-5 nederlaag trakteerde en daarmee een slag sloeg. Naast het feit dat de Rotterdammers voor de maximale coëfficiëntenopbrengst zorgden, staat Feyenoord dankzij de ruime overwinning met één been in de kwartfinale van de Conference League. Dat gaat straks ook punten opleveren.

Daarvoor zullen de andere Nederlandse deelnemers nog alle zeilen bij moeten zetten. Vitesse dient een 0-1 nederlaag goed te maken tegen AS Roma, terwijl ook AZ in de slotfase onderuit ging bij Bodø/Glimt (2-1). Dankzij de spectaculaire remise van PSV tegen FC Kopenhagen (4-4) mocht er toch nog 0,200 punt worden toegevoegd. Overigens kan Ajax komende week nog goede zaken doen. Bij een overwinning op Benfica voegen de Amsterdammers zich bij de laatste acht in de Champions League, wat wordt beloond met een extra bonuspunt.

Punten Portugal

Volledig scherm Bruno Tabata en Gabriel Jesus. City won de eerste ontmoeting met 0-5. © AFP In de jacht op een plek in de top-6, die twee gegarandeerde tickets voor de Champions League-groepsfase biedt, moet de focus vooral op Portugal. Het Zuid-Europese land heeft na deze week weer een ijzer uit het vuur moeten halen, nadat Sporting Portugal geen wonder kon voltooien tegen Manchester City. De 0-0 remise tegen de Engelsen zorgden nog wel voor 0,166 punt dat aan het totaal mocht worden toegevoegd, maar uitschakeling bleek niet te voorkomen.

Bovendien ziet het er niet goed uit voor FC Porto, dat in het eerste deel van het tweeluik tegen Olympique Lyon op 1-0 achterstand kwam. Alleen SC Braga presteerde in landsbelang: de subtopper versloeg AS Monaco (2-0) en zorgde daarmee voor 0,333 punt. Portugal krijgt minder voor een overwinning dan Nederland omdat de Zuid-Europeanen met een team meer aan de Europese campagne mochten beginnen. Een zege is goed voor twee punten, maar moet worden gedeeld door het aantal gestarte deelnemers.

Huidige stand

Het Nederlandse voetbal kwam opnieuw dichter in de buurt van Portugal, dat daardoor ook voor dit seizoen langzamerhand moet beginnen te vrezen. Alleen vanavond al werd de achterstand door Nederland teruggebracht van 5,849 naar 5,582. Om Portugal dit seizoen al te achterhalen, zullen meerdere Nederlandse clubs het tot de eindstreep moeten volhouden.

5. Frankrijk - 57,748

6. Portugal - 51,882

7. NEDERLAND - 46,300

8. Oostenrijk - 38,450

Virtuele stand

De waanzinnige eerste maanden in Europees verband zorgden er virtueel al voor dat Nederland de Portugezen passeerden. Dat houdt in dat Nederland zesde staat in de cyclus 2018-2023, die volgend jaar ingaat. Daarvoor dienen de Nederlandse clubs uiteraard ook komend seizoen Portugal achter zich te houden op de ranglijst. Als dat lukt, krijgen de landskampioen van 2023 én de nummer twee een rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Champions League.

Daar blijft het niet bij: ook mag de nummer zes van de coëfficiëntenranglijst een ploeg afvaardigen voor Champions League-kwalificatieduels, is er een directe plek in de groepsfase van de Europa League en mogen ook nog eens twee ploegen via kwalificatierondes hopen op deelname aan de Conference League.

5. Frankrijk - 46,248

6. NEDERLAND - 43,400

7. Portugal - 42,216

