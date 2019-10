Feyenoord zonder Jørgensen en Karsdorp tegen Young Boys

Voetbal­sters in Spaanse competitie gaan staken

21:16 De voetbalsters in de Priméra Division zijn het beu en eisen professionalisering van de vrouwencompetitie. Al lange tijd vragen de voetbalsters erom, maar tevergeefs. ,,Nog steeds is er geen akkoord. Het is tijd voor actie", schrijft Merel van Dongen.