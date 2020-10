Feyenoord wil in Zagreb uitcomplex wegspelen

FIFA-baas Infantino niet geïnteres­seerd in Europese topcompeti­tie: ‘Ik kijk naar groter WK clubteams’

12:29 FIFA-voorzitter Gianni Infantino is niet geïnteresseerd in een Europese topcompetitie, een project waar een aantal topclubs aan zou werken. Eerder deze week berichtte Sky News over verregaande onderhandelingen tussen ten minste twaalf clubs uit de grote Europese competities die samen een ‘European Premier League’ zouden willen oprichten. Met steun van de FIFA, zo werd gemeld.