Feyenoord verwacht ware gevechten: ‘Als je tegen een Schotse club niet voorbereid bent op een ware storm, dan heb je een probleem’

De spelers van Feyenoord vinden groep E ‘een heerlijke indeling’, zo is de conclusie na de loting voor de poulefase van de Champions League . Het worden gevechten tegen Atlético Madrid en Celtic, terwijl Lazio veel goed te maken heeft tegen de Rotterdammers. De vraag is of Feyenoord-fans welkom zijn in Rome.

De terugkeer van Feyenoord bij de voetbalelite in Europa, daar wilden ze in de Kuip wel even bij stil staan. De verdedigers David Hancko, Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop offerden er zelfs hun vrije dag voor op. Het trio meldde zich in de Kuip om de opgetrommelde media te voorzien van citaten over de koppeling aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic in groep E van de Champions League.

Bij de UEFA staat Feyenoord al jarenlang bovenaan allerlei lijstjes, maar zeker niet op sportief gebied. De Rotterdammers dienden de afgelopen jaren met regelmaat veel geld over te maken naar Zwitserland, vakken in de Kuip geheel of gedeeltelijk leeg te laten of supporters thuis te laten omdat er er eerder ergens in Europa wanordelijkheden hadden plaatsgevonden. Maar na 2017 behoort de club in 2023 eindelijk ook weer eens tot de allerbeste clubs in Europa en daar zijn ze in Rotterdam maar wat trots op.

Er stond een uitgebreid buffet in de Kuip en de loting in Monaco, waar algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese namens Feyenoord aanwezig was, werd op een groot scherm in de perskamer getoond. In 2017 rolden Manchester City, Sjachtar Donetsk en Napoli uit de koker. De ploeg van toen nog Giovanni van Bronckhorst vormde toen een speelbal van de grote clubs in Europa. Alleen de afsluitende wedstrijd in de eigen Kuip tegen Napoli werd in winst omgezet, maar de ploeg werd door de vijf nederlagen in de andere wedstrijden kansloos laatste in de poule.

Arne Slot is met Mark van Bommel (Royal Antwerp FC), Peter Bosz (PSV), Patrick van Leeuwen (Sjachtar Donetsk) en Erik ten Hag (Manchester United) één van de vijf Nederlandse trainers in het miljoenenbal. De finale op 1 juni 2024 op Wembley zal er voor dat vijftal hoogstwaarschijnlijk niet inzitten. ,,Maar wij willen de poulefase doorkomen’', zegt Slot.

‘Sfeer op Celtic Park is schitterend’

En daar is een beetje geluk bij de loting voor nodig. ,,In de Champions League tref je alleen maar uitstekende clubs", zegt Gernot Trauner. ,,Zelf had ik graag RB Salzburg geloot, maar dit zijn ook drie prachtige affiches. Atlético hebben we in mijn eerste weken bij de club twee seizoenen terug tegen geoefend. Maar dat oefenen was alleen op papier. Yannick Carrasco kreeg rood en na afloop ging trainer Diego Simeone bijna op de vuist met onze trainer. John de Wolf moest er tussen springen. Atlético wil nooit verliezen, laat staan een wedstrijd in de Champions League. Lazio speelde ons vorig seizoen in september een helft helemaal weg, maar we lieten thuis zien dat je kunt groeien als team. Celtic ken ik niet tot in detail. Veel koppen in die wedstrijden? Daar kun je zeker van zijn. De sfeer op Celtic Park zal schitterend zijn. Mijn broer Peter stuurde al berichten, hij bezoekt graag stadions en wil via mij tickets voor alle uitwedstrijden.’

De vraag is of het Legioen welkom is in Rome. Vorig seizoen waren er geen uitfans welkom in Stadio Olimpico, maar de Italiaanse aanhang ontbrak ook in de Kuip. Daar zag trainer Maurizio Sarri na rust opeens een volle katheter zijn richting op worden gegooid en na afloop noemde hij de Kuip geen voetbalstadion maar een ‘mental hospital’. ,,Ook dat worden echte wedstrijden’', zegt Trauner.

Zijn maatje David Hancko denkt dat ook. ,,Tussen ons en Lazio is wat historie, maar we hebben wel laten zien dat wij die ploeg kunnen verslaan'', zegt de Slowaak. ,,Ik heb met Sparta Praag ooit tegen Celtic gespeeld. Daar in Glasgow wonnen we met 1-4 in een leeg stadion. Een jaar later speelden we uit in Schotland tegen Rangers en werden we weggeblazen. Het was het debuut van Giovanni van Bronckhorst. Als je tegen een Schotse club niet voorbereid bent op een ware storm, dan is er een probleem. Maar jullie kennen allemaal onze trainer. Die bereidt ons altijd tot in de puntjes voor op de wedstrijden. Dat zal nu ook zo zijn. Atlético is op papier de favoriet, denk ik. Maar wij zullen er straks alles aan doen om er te staan als die hymne klinkt. Dat is een moment waar je als voetballer van droomt.”