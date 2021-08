Feyenoord verhuurt spits Bozenik aan Fortuna Düsseldorf

,,Je ziet toch dat het moeilijk is voor hem. Dit is de beste oplossing, een nieuwe omgeving. Ik hoop dat hij daar veel gaat spelen en dat we hem volgend jaar beter terug gaan krijgen”, zei trainer Arne Slot zondag tegen ESPN , kort voor het begin van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Feyenoord nam Bozenik in januari 2020 over van MSK Zilina. De aanvaller heeft een contract tot de zomer van 2024.



Feyenoord hoopt Amad Diallo als vervanger te halen. De jonge Ivoriaan speelt bij Manchester United. Het is de bedoeling dat Feyenoord de 19-jarige buitenspeler gaat huren. ,,We zijn met meerdere opties bezig. Hij is een van die opties”, aldus Slot.



Bij tegenstander FC Utrecht staat Gyrano Kerk op het punt te vertrekken. Trainer René Hake zei ervan uit te gaan dat de buitenspeler niet meer terugkeert in zijn selectie.