Feyenoord vandaag rond de tafel met agenten Diemers

FC Groningen en Fortuna Sittard repten maandagavond dat er al een akkoord was over de transfer van de speler van Limburg naar het noorden van het land. Daarin zou één aspect een cruciale rol spelen. Diemers zou de afspraak hebben gemaakt met Fortuna Sittard dat hij bij een verkoop recht zou hebben op een klein percentage van de transfersom.



Fortuna Sittard wilde daar niet meer aan meewerken en FC Groningen compenseerde dat bedrag ook niet. Daar werd lange tijd over onderhandeld tussen alle partijen. En toen meldde opeens Frank Arnesen zich bij het kamp Diemers met de vraag of de middenvelder naar Feyenoord wilde verhuizen.



De Rotterdammers kregen al snel de bevestiging dat Diemers, die net vader is geworden en graag in Nederland wil blijven spelen, dolgraag voor Feyenoord wil tekenen. Dat laatste zou als het aan Feyenoord ligt snel kunnen gebeuren.