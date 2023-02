Feyenoord treft met Shakhtar ‘gewoon een goede ploeg’ in Europa League, Ten Hag en United naar Betis

Shakhtar overleefde ternauwernood de tussenronde van de Europa League. De Oekraïense topclub ging gisteravond onderuit tegen Stade Rennes (2-1), waardoor strafschoppen beslissing moesten brengen. Daar was Shakhtar, waar voormalig Ajax-spits Lassina Traoré onder contract staat, de meest gelukkige. In de achtste finales wacht een tweeluik met Feyenoord.

Shakhtar staat momenteel op de tweede plaats in de Oekraïense competitie, met vijf punten achterstand op koploper Dnipro-1. De dertienvoudig landskampioen, die vanwege de oorlog met Rusland in Polen zal spelen, won in 2009 de UEFA Cup. Shakhtar werkt zijn wedstrijden af in het Stadion Wojska Polskiego, de thuishaven van Legia Warschau.

Arne Slot

,,Shakhtar Donetsk is gewoon een goede ploeg, maar er zaten wel wat potentiële tegenstanders tussen die nóg wat beter waren’', aldus Feyenoord-trainer Arne Slot. ,,Dat ze hun thuiswedstrijden al een tijdje ver buiten Oekraïne spelen, in Warschau, heeft boven alles een zeer vervelende reden, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Maar voor ons als bezoekende ploeg is het niet per se een nadeel dat we niet in een stadion spelen met allemaal supporters van de tegenpartij. Normaal gesproken is het stadion veelal leeg. Mits ook onze supporters zich aan de sanctie houden om niet mee te reizen. En daar ga ik ook vanuit, want dat is gewoon niet de bedoeling.’’

Manchester United

Het Manchester United van Erik ten Hag, dat gisteren met 2-1 won van FC Barcelona, neemt het op tegen Real Betis. De Spaanse subtopper staat vijfde in La Liga en werd eind vorig jaar groepswinnaar in de Europa League, waardoor het deze week net als Feyenoord niet in actie hoefde te komen. Ajax-beul Union Berlin werd tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan Union Saint-Gilloise. Sevilla, dat PSV uitschakelde, speelt tegen Fenerbahce.

Met het oog op de coëfficiëntenranglijst is ook Sporting Portugal goed om in de gaten te houden. De ploeg van Jeremiah St. Juste neemt het op tegen de Engelse koploper Arsenal en moet aan de bak om het Europese avontuur te verlengen. Uitschakeling zou goed nieuws betekenen voor Nederland, dat met Portugal strijdt om twee tickets voor de Champions League.

Volledig scherm Jeremiah St. Juste (rechts). © AFP

Feyenoord speelt in de achtste finales in ieder geval zonder uit-fans. Die straf kregen de Rotterdammers van de UEFA na wanordelijkheden op de tribune. Tevens moet tijdens de thuiswedstrijd in de Kuip de Noordzijde dicht blijven. De achtste finales worden afgewerkt op donderdag 9 en donderdag 16 maart.

De complete loting

• Union Berlin - Union Saint-Gilloise

• Sevilla - Fenerbahce

• Juventus - SC Freiburg

• Bayer Leverkusen - Ferencvaros

• Sporting Portugal - Arsenal

• Manchester United - Real Betis

• AS Roma - Real Sociedad

• Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Bekijk hier de samenvatting van Manchester United - FC Barcelona:

Bekijk hier de samenvatting van Stade Rennes - Shakhtar Donetsk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo zit het

De groepswinnaars loten tegen de winnaars van de play-offs en zitten in pot 1. Zij zullen eerst uit spelen en daarna thuis. Clubs uit de zelfde landen kunnen niet tegen elkaar loten.

Europa League pot 1:

• Arsenal

• Real Betis

• Fenerbahçe

• Ferencváros

• Feyenoord

• Freiburg

• Real Sociedad

• Union Saint-Gilloise



Europa League pot 2:

• Juventus

• Sporting

• Bayer Leverkusen

• Sevilla

• Manchester United

• Union Berlin

• AS Roma

• Sjachtar Donetsk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.