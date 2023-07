Feyenoord-spits Santiago Giménez de held van Mexico: ‘De timing van God is perfect, daarom viel deze goal’

Met videoFeyenoorder Santiago Giménez heeft Mexico in Los Angeles de negende Gold Cup bezorgd, het kampioenschap voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. In de finale tegen Panama maakte hij als invaller kort voor tijd de beslissende treffer: 1-0.

Hij stond net in het veld, Santiago Giménez, de spits die zo belangrijk was in het kampioensjaar bij Feyenoord, maar in de nationale ploeg nog niet uitgroeide tot onbetwiste vaste kracht. Vijf minuten voor tijd mocht hij van coach Jaime Lozano bij een 0-0 stand het veld in, alvast met het oog op een naderende verlenging tegen het taaie Panama. Maar nog geen twee minuten later dook hij ineens op, net over de middenlijn, met nog maar één tegenstander bij zich.



En weg was hij. Hij bedacht zich niet, sprintte richting het Panamese doel, dribbelde wat, draaide wat en tikte met nog twee teruggekomen Panamese verdedigers in zijn nek de bal fijntjes achter doelman Orlando Mosquera.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het was de nekslag voor het dappere Panama, de grote verrassing van het toernooi. De ploeg bereikte de finale onder meer door mooie zeges op Qatar en in de halve finale op thuisland Verenigde Staten na strafschoppen. Het was de derde keer dat het kleine voetballand uit Midden-Amerika de eindstrijd haalde. Eerder gebeurde dat in 2005 en 2013. Beide finales werden verloren van de Verenigde Staten.

Mexico, de recordkampioen van de Gold Cup, had zoals verwacht het initiatief. Met de Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez in de basis leken de Mexicanen na een half uur op voorsprong te komen, maar de treffer van Henry Martin werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust was het duel meer in evenwicht en hield Panama niet alleen stand, het zorgde af en toe ook voor gevaar voor het doel van de ervaren Mexicaanse doelman en aanvoerder doelman Guillermo Ochoa. Die liet zich echter niet verrassen en kon dankzij de late goal van Giménez uiteindelijk de Gold Cup in ontvangst nemen.

,,Het is onbeschrijflijk", zei Giménez kort na zijn winnende goal in de finale voor 72.963 toeschouwers in het SoFi Stadium in Inglewood, Californië. ,,Het enige wat ik voel is liefde en passie voor degenen die er altijd zijn. Op de eerste plaats God, mijn familie en de fans. Vandaag waren er bijna 75.000 supporters en we moesten hen deze beker geven. Die moest mee terug naar huis. De timing van God is perfect en daarom viel deze goal", zei Giménez, die zijn vierde goal in achttien interlands maakte.

,,Toen ik me vrijspeelde en mij omdraaide wist ik dat de verdediger al moe was. Toen moest ik hem voorbij op snelheid en uiteindelijk raakte ik de bal niet eens perfect, maar gelukkig zat ‘ie erin. Je kon dit toernooi zien dat de Mexicaanse ploeg weer een eenheid is geworden, dat was indrukwekkend om mee te maken", sprak Giménez, die eind vorig jaar niet werd opgeroepen voor het WK in Qatar. Na 23 goals in 45 duels in zijn eerste seizoen bij Feyenoord kon de interim-bondscoach Jaime Lozano niet om de 22-jarige spits heen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ajacied Edson Álvarez (links) en Feyenoorder Santiago Giménez vieren de winst van Mexico in de finale van de Gold Cup tegen Panama, na de winnende goal kort voor tijd van Giménez. © AP