Feyenoord rekent net als in Kuip weer op voorbeeldig gedrag aanhang in Israël

Het zal vanavond ook nog warm zijn, maar de spelers van Feyenoord denken dat die omstandigheden ze geen parten zullen spelen. ,,Het is warm overdag, maar we komen niet buiten het spelershotel’’, zegt Steven Berghuis. ,,En gisteren bij de training voelde hij zelf aangenaam aan.’’

De UEFA had de thuiswedstrijd een week geleden in de Kuip onder een vergrootglas gelegd met het oog op eventueel antisemitisme. De aanhang van Feyenoord maakte echter in de aanloop al duidelijk dat het niets tegen de club uit Israël of Joden had, dat de spreekkoren en spandoeken in het verleden puur tegen aartsrivaal Ajax gericht waren.