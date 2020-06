Feyenoord meldt zich bij Fortuna voor Mark Diemers

Dick Advocaat raakte gecharmeerd van de speler in de drie ontmoetingen die Feyenoord met Fortuna Sittard had. In de gestaakte bekerontmoeting en het restant daarvan maakte Diemers indruk. Nadat Feyenoord in de Kuip de competitiewedstrijd won van Fortuna Sittard gaf aanvoerder Steven Berghuis tegenover de pers aan dat Diemers zo’n sterke indruk maakte in het veld. Het viel Advocaat bij het terugkijken van de beelden op dat Diemers vaker zo sterk voor de dag kwam en bovendien bleek hij al op de scoutingslijst van de Rotterdammers voor te komen.

Steunpi­laar Leroy Fer twijfelt al langer of hij wel of niet moet bijtekenen in de Kuip

Bij de Rotterdammers zijn de middenvelders Renato Tapia en Oguzhan Ozyakup verdwenen, net als de Ier Liam Kelly, die ondanks een doorlopend contract niet meer terugkeert in de Kuip. Steunpilaar Leroy Fer twijfelt al langer of hij wel of niet moet bijtekenen in de Kuip. Het maakte dat Dick Advocaat graag een middenvelder wil aantrekken die na de zomerstop direct inzetbaar is. Feyenoord zal komend seizoen vaak een dubbel programma draaien nu de club vrijwel zeker is van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.



Diemers staat nog tot en met de zomer van 2021 onder contract bij de Limburgse eredivisieclub.