Feyenoord krijgt niet meer tickets van Manchester City

18-jarige Robby Luyken sust burenruzies

8:00 Hij is nog maar achttien, zit gewoon op school, maar fluit wel in de vierde klasse. Als lid van het Ontwikkeltraject Scheidsrechters Amateurvoetbal (OTS-groep) wordt Robby Luyken vaak voor uitdagende duels aangesteld. Zondag nog, in de spectaculaire burenruzie tussen Dussense Boys en Be Ready, met circa achthonderd fanatiek meelevende toeschouwers langs de lijn. Voor de jonge Bredanaar een voorlopig hoogtepunt in zijn nog korte loopbaan. ,,Ik moet leren presteren onder druk.''