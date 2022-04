Feyenoord kan na vuurwerk nieuwe boete van UEFA verwachten

Weer lijkt een keeperswis­sel aanstaande bij PSV

PSV wil vanavond in Leicester vanaf het begin van de wedstrijd bij de les zijn en niet weer tegen een grote achterstand aanlopen. Het is zeer goed mogelijk dat Roger Schmidt in de goal wederom een verandering aanbrengt. Joël Drommel zit na dit weekend opnieuw op de wip.

14:19