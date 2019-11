Feyenoord in beroep tegen straf UEFA: ‘Maar gedraag je tegen Rangers’

Vorige week werd bekend dat supporters van Feyenoord niet welkom zijn bij de uitwedstrijd bij FC Porto op donderdag 12 december in de Europa League en dat de club een boete van 55.000 krijgt. Deze straf kreeg Feyenoord nadat supporters vuurwerk afstaken en voorwerpen het veld op gooiden in de uitwedstrijd bij BSC Young Boys op 24 oktober.

Feyenoord gaat in beroep tegen de straf van de tuchtcommissie van UEFA en zal tevens verzoeken om een opschortende werking van de straf. Feyenoord probeert alles in het werk te stellen om supporters toch bij de wedstrijd aanwezig te kunnen laten zijn, ook omdat veel supporters hun kaart al hebben gekocht en hun reis al hebben geboekt. Tot de uitkomst van het beroep bekend is, stopt de club met het omwisselen van kaarten. De uitkomst van het beroep wordt uiteraard gedeeld via de clubkanalen.